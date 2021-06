Saint-Jean-de-Maurienne Musée Opinel Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie Ouverture exceptionnelle du musée Musée Opinel Saint-Jean-de-Maurienne Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Maurienne

Savoie

Ouverture exceptionnelle du musée Musée Opinel, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Saint-Jean-de-Maurienne. Ouverture exceptionnelle du musée

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Opinel

Le couteau Opinel a été inventé en 1890 par Joseph Opinel (1872-1960) dans le petit hameau Gévoudaz à quelques kilomètres de Saint-Jean-de-Maurienne. Aujourd’hui, ce petit couteau de poche, qui porte toujours son nom, est devenu un véritable objet de patrimoine français ! Installé dans une ancienne usine Opinel, le Musée Opinel dédie près de 700m2 à l’histoire et au processus de fabrication du célèbre couteau savoyard. Des vieilles machines de la fabrication sont restées en place dans la forge originelle et constituent un élément de l’exposition permanente, tout comme une présentation filmée des ateliers actuels à Chambéry. Informations pratiques : La visite du musée est libre et gratuite. Horaires d’ouverture : Samedi 18 septembre : 9h – 18h30, non-stop (dernière visite à 18h) Dimanche 19 septembre : 9h – 18h30, non-stop (dernière visite à 18h) Le Musée Opinel ouvre exceptionnellement ses portes le week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Musée Opinel 25, rue Jean-Jaurès, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Opinel Adresse 25, rue Jean-Jaurès, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Jean-de-Maurienne lieuville Musée Opinel Saint-Jean-de-Maurienne