Musée d'art et d'histoire de Meudon, le samedi 3 juillet à 17:30

Découvrez les collections du musée de nuit, jusqu’à 23h grâce à une médiation inédite, pour petits et grands. Et vous êtes invités à apporter votre pique-nique pour profiter des tables et chaises du jardin ! _**Pour les adultes :**_ L’équipe du musée sera présente en salle jusqu’à 23h pour vous faire découvrir le nouvel accrochage installé durant le confinement ainsi que l’histoire des œuvres qui ponctuent ce nouveau parcours (pastel de Claude Monet, buste d’Ossip Zadkine, dessin de Sophie Taeuber-Arp…) _Gratuit_ _Sans réservation en continu_ **_Pour les enfants :_** Une médiatrice sera présente tout au long de la soirée pour accompagner les enfants dans les collections. Des textes explicatifs destinés aux plus jeunes et des espaces de dessin et coloriage sont présents aux quatre coins du musée. Des « Sacs magiques », pour les enfants à partir de 3 ans, sont également disponibles gratuitement à l’accueil. Composés de jeux, d’énigmes ou de chasse au trésor, ils permettent de visiter le musée de manière ludique et créative ! _Gratuit_ _Sans réservation en continu_ _Enfants à partir de 3 ans_ **De 17h30 à 22h30, invitation à pique-niquer dans le jardin du musée !** _Sans réservation_ _Dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières_

