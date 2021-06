La Fère Musée Jeanne d'Aboville Aisne, La Fère Ouverture exceptionnelle du musée en nocturne Musée Jeanne d’Aboville La Fère Catégories d’évènement: Aisne

Musée Jeanne d'Aboville, le samedi 3 juillet à 17:30

Partez à la découverte du musée Jeanne d’Aboville : vous pourrez aller à la rencontre des tableaux nouvellement restaurés ou sortis des réserves ainsi qu’explorer la collection archéologique. Port du masque obligatoire durant toute la durée de la visite.

Gratuit, entrée libre dans la limite des capacités de l’établisssement

Ouverture exceptionnelle en nocturne du musée Musée Jeanne d'Aboville 5 rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère

