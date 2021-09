Pleudaniel Moulin à marée de Traou-Meur Côtes-d'Armor, Pleudaniel Ouverture exceptionnelle du moulin mer de Traou Meur Moulin à marée de Traou-Meur Pleudaniel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleudaniel

Ouverture exceptionnelle du moulin mer de Traou Meur Moulin à marée de Traou-Meur, 18 septembre 2021, Pleudaniel. Ouverture exceptionnelle du moulin mer de Traou Meur

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin à marée de Traou-Meur Ayant des ruches dans le jardin, il y aura une proposition de dégustation de miel produit sur place. L’apicultrice fera comprendre son métier et sa passion. Moulin à marée de Traou-Meur Lieu-dit Le Passage ; 22740 Pleudaniel Pleudaniel Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleudaniel Autres Lieu Moulin à marée de Traou-Meur Adresse Lieu-dit Le Passage ; 22740 Pleudaniel Ville Pleudaniel lieuville Moulin à marée de Traou-Meur Pleudaniel