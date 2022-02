Ouverture exceptionnelle du jardin pédagogique Jardin pédagogique Grenoble Alpes Métropole Meylan Catégories d’évènement: Isère

Jardin pédagogique Grenoble Alpes Métropole, le samedi 4 juin à 09:00

Le jardin pédagogique ouvre ses portes exceptionnellement afin de vous faire découvrir les coulisses de ce lieu pédagogique qui accueille chaque année une quarantaine de classes de la métropole. Les animateurs seront là pour répondre à vos questions pendant vos déambulations au sein du site. Ainsi entre mare et techniques de culture, vous pourrez passer un agréable moment naturel. Situé juste à côté d’un des espaces naturels métropolitains, qui est le parc de l’Ile d’Amour, grands et petits pourront découvrir ce lieu de ressources et ressourcement.

Gratuit

Les animateurs du jardin pédagogique de Grenoble Alpes Métropole ont le plaisir de vous accueillir en cette journée au jardin ! Venez découvrir cette endroit de façon libre. Jardin pédagogique Grenoble Alpes Métropole 19 chemin de l’ile d’amour, 38240 meylan Meylan Isère

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T17:00:00

