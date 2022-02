Ouverture exceptionnelle du jardin de la Presle Jardin botanique de la Presle Nanteuil-la-Forêt Catégories d’évènement: Marne

NANTEUIL LA FORET

Ouverture exceptionnelle du jardin de la Presle Jardin botanique de la Presle, 4 juin 2022, Nanteuil-la-Forêt. Ouverture exceptionnelle du jardin de la Presle

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique de la Presle

La nature, le climat évoluent ! Faites avec eux ! Adoptez les belles indigènes ! Découvrez-les déjà dans le livre du jardinier botaniste qui dédicacera son ouvrage (primé Prix Grand Est Emile Gallé), à l’issue de la visite du jardin de la Presle. Les visites commentées durent d’une heure et demie à deux heures, sur rendez-vous ([contact@pepiniere-brochetlanvin.com](mailto:contact@pepiniere-brochetlanvin.com)). Unique visite dominicale, commentée, de l’année Jardin botanique de la Presle La Presle, Nanteuil-la-Forêt, Marne, Grand Est Nanteuil-la-Forêt Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, NANTEUIL LA FORET Autres Lieu Jardin botanique de la Presle Adresse La Presle, Nanteuil-la-Forêt, Marne, Grand Est Ville Nanteuil-la-Forêt lieuville Jardin botanique de la Presle Nanteuil-la-Forêt Departement Marne

Jardin botanique de la Presle Nanteuil-la-Forêt Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanteuil-la-foret/

Ouverture exceptionnelle du jardin de la Presle Jardin botanique de la Presle 2022-06-04 was last modified: by Ouverture exceptionnelle du jardin de la Presle Jardin botanique de la Presle Jardin botanique de la Presle 4 juin 2022 Jardin botanique de la Presle Nanteuil-la-Forêt Nanteuil-la-Forêt

Nanteuil-la-Forêt Marne