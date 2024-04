Ouverture exceptionnelle du jardin de la grande forge de Buffon La grande forge de Buffon Buffon, samedi 1 juin 2024.

Ouverture exceptionnelle du jardin de la grande forge de Buffon Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin La grande forge de Buffon Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », les visiteurs pourront découvrir l’ensemble de l’œuvre industrielle du comte de Buffon. En plus de la forge, le jardin anciennement vivrier sera ouvert, avec son orangerie du XVIIIe siècle. Le logement dit du « four à pain » est également ouvert et vous permettra d’imaginer le quotidien des forgerons et de leur famille en ces lieux !

La grande forge de Buffon Forge de Buffon, 21500 Buffon Buffon 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 92 10 35 http://grandeforgedebuffon.com http://www.facebook.com/forge.debuffon La forge a été construite en 1768 par Buffon âgé de 60 ans. De beaux bâtiments, un escalier en fer forgé et deux balcons aménagés datant du XVIIIe siècle sont accessibles par les spectateurs afin qu’ils puissent voir la coulée de fonte, le pigeonnier, la grande cour, la cour d’honneur, le grand jardin, l’orangerie, les logements ouvriers, le four à pain et le bassin. Ce lieu est également un jardin privé, paysager et vivrier. En voiture : prendre la route D905 à 7 km au nord de Montbard, en direction de Tonnerre | Par le TGV : arrêt en gare de Montbard.

© Grande forge de Buffon