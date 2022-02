Ouverture exceptionnelle du jardin de la Grande Forge de Buffon La Grande Forge de Buffon Buffon Catégories d’évènement: Buffon

Côte-d'Or

Ouverture exceptionnelle du jardin de la Grande Forge de Buffon La Grande Forge de Buffon, 4 juin 2022, Buffon. Ouverture exceptionnelle du jardin de la Grande Forge de Buffon

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à La Grande Forge de Buffon

Chef-d’œuvre du patrimoine industriel du XVIIIème siècle, édifiée par le célèbre naturaliste Georges-Louis Leclerc comte de Buffon. Elle se compose d’un ensemble architectural unique regroupant la partie domestique avec les habitations des forgerons, du maître de forge et un jardin vivrier et la partie industrielle composée du haut-fourneau, de l’affinerie et de la fenderie, les trois étapes de fabrication du fer. Son magnifique escalier permettait aux invités d’assister à la coulée de fonte. Classée monument historique, elle est le témoin du génie scientifique du siècle des Lumières.

6€50 | Gratuit – 12 ans

Découvrez la partie privée de la Grande Forge : une cour d’honneur avec les logements ouvriers et le jardin ! La Grande Forge de Buffon Forge de Buffon, 21500 Buffon, Côte-d’or, Bourgogne-Franche-Comté Buffon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

