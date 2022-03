Ouverture exceptionnelle du jardin de la Fontaine Le Jardin de la Fontaine Saint-Julien-de-Civry Catégories d’évènement: Saint-Julien-de-Civry

Né en 1994, ce jardin de “vacances” a été repensé et retravaillé dès 2007. **À noter :** Nous proposons un passe-partout à 20€ qui vous permet de profiter de 4 jardins en plus du Jardin de la Fontaine: * Le Jardin Secret (La Clayette) * Le Jardin de la Maison Marais / Le Potager de la Semence (Charolles), * Le Jardin et le potager du château de Vaulx (Saint-Julien-de-Civry), * Le Jardin du Manoir des Gays (Saint-Igny-de-Vers)

Gratuit -12 ans | 5€ au profit de l’association “Jardins et Santé”

Un jardin changeant et poétique encadré par un bâti ancien… Le Jardin de la Fontaine Le Bourg, 71800 Saint Julien-de-Civry Saint-Julien-de-Civry Moulin de Cachot Saône-et-Loire

