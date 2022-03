Ouverture exceptionnelle du chantier du château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

Ouverture exceptionnelle du chantier du château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 19 mars 2022, Villers-Cotterêts. Ouverture exceptionnelle du chantier du château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-20 19:00:00

Villers-Cotterêts Aisne A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie et de la Journée internationale de la Francophonie, découvrez en avant-première les trésors patrimoniaux restaurés du château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue française. A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie et de la Journée internationale de la Francophonie, découvrez en avant-première les trésors patrimoniaux restaurés du château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue française. http://www.cite-langue-fancaise.fr/ A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie et de la Journée internationale de la Francophonie, découvrez en avant-première les trésors patrimoniaux restaurés du château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue française. OTRV

Villers-Cotterêts

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Villers-Cotterêts Adresse Ville Villers-Cotterêts lieuville Villers-Cotterêts Departement Aisne

Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/

Ouverture exceptionnelle du chantier du château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 2022-03-19 was last modified: by Ouverture exceptionnelle du chantier du château de Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 19 mars 2022 Aisne Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts Aisne