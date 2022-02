Ouverture exceptionnelle des serres tropicales Jardin du conservatoire botanique national de Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Embarquez au cœur de la plus grande concentration en France de plantes en danger de disparition ! Certaines ont d’ailleurs disparu de la nature et ne survivent que dans quelques jardins et conservatoires botaniques… Une mise en scène vous guide des forêts humides aux terres arides, de l’île Maurice à Hawaï, de la Guyane à Madagascar. Un jeu de piste permet aux enfants de chercher l’emplacement de l’arbre au trésor !

4€ pour tous au lieu de 5,5€

Entrez au coeur d’une collection de plantes en voie de disparition Jardin du conservatoire botanique national de Brest Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, Finistère, Bretagne, France Brest Finistère

