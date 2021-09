Nouvoitou Eglise Saint-Martin-de-Tours Ille-et-Vilaine, Nouvoitou Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin-de-Tours Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ouverte uniquement lors d’événements religieux en temps normal, nous vous invitons à découvrir l’histoire de l’église Saint-Martin-de-Tours grâce aux membres de l’ADACEN !

Départ des visites commentées toutes les 30 minutes / Gratuit, places limitées, contrôle du pass sanitaire / sur réservation :

Visite commentée par les membres de l’association ADACEN pour découvrir l’histoire de l’église primitive puis reconstruite au 15e siècle, ses deux clochers, son architecture, ses détails étonnants. Eglise Saint-Martin-de-Tours Place de l’église, 35410, Nouvoitou Nouvoitou Ille-et-Vilaine

