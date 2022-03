Ouverture exceptionnelle de l’Apothicairerie royale de Saint-Germain-en-Laye Villa Eugénie Désoyer Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Ouverture exceptionnelle de l’Apothicairerie royale de Saint-Germain-en-Laye, classée Monuments historiques. Visite commentée Avec ses boiseries d’origine, ses plus de deux cent trente pièces de céramique du XVIIe et du XVIIIe siècle, ses verreries, instruments de mesure et sculptures, l’Apothicairerie est un témoignage vivant de l’Hôpital Général Royal édifié par Louis XIV en 1681 et de la Charité fondée par la reine Marie-Thérèse dix ans plus tôt.

Nombre de places limitées

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

