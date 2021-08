Ouverture exceptionnelle de la Fabrique à Bretzels Gundershoffen, 15 août 2021, Gundershoffen.

Ouverture exceptionnelle de la Fabrique à Bretzels 2021-08-15 – 2021-08-15

Gundershoffen Bas-Rhin Gundershoffen

EUR Vivez une expérience ludique, gourmande et interactive !

C’est l’occasion idéale de tout découvrir sur la Bretzel dans le plus grand espace dédié à cet emblème en Alsace ! Vous découvrirez l’histoire et les légendes de la Bretzel, le parcours de Boehli, ainsi que nos secrets de production !

Vous pourrez également profiter d’une dégustation de nos produits au Bretzel’Bar, après votre visite.

En fin de parcours, vous pourrez observer notre exposition estivale “L’Alsace Verte au Fil des Saisons” qui mets en avant les richesses de notre territoire touristique.

+33 3 88 07 16 75

