Lavaufranche Commanderie de Lavaufranche Creuse, Lavaufranche Ouverture exceptionnelle de la commanderie Commanderie de Lavaufranche Lavaufranche Catégories d’évènement: Creuse

Lavaufranche

Ouverture exceptionnelle de la commanderie Commanderie de Lavaufranche, 18 septembre 2021, Lavaufranche. Ouverture exceptionnelle de la commanderie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie de Lavaufranche Tarif : 4€

Profitez de visites commentées de la commanderie pour découvrir cet édifice et son histoire. Sélectionnée par la Mission Bern 2019, elle fait l’objet de travaux qui arrivent à leurs fins. Commanderie de Lavaufranche Bourg, 23600 Lavaufranche Lavaufranche Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Lavaufranche Autres Lieu Commanderie de Lavaufranche Adresse Bourg, 23600 Lavaufranche Ville Lavaufranche lieuville Commanderie de Lavaufranche Lavaufranche