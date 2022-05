Ouverture exceptionnelle de la chapelle des Pénitents

Ouverture exceptionnelle de la chapelle des Pénitents, 14 mai 2022, . Ouverture exceptionnelle de la chapelle des Pénitents

2022-05-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-14 21:00:00 21:00:00 De 17h à 21h, Chapelle des Pénitents, entrée gratuite. Découvrez la chapelle des Pénitents et son retable baroque, dans une atmosphère nocturne, à l’occasion de la Nuit des Musées. De 17h à 21h, Chapelle des Pénitents, entrée gratuite. dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville