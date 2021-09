Lormes Chapelle du vieux Château Lormes Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Chapelle du vieux Château Lormes Catégorie d’évènement: Lormes

Chapelle du XIIème siècle, restaurée au XIXème et début XXème siècle.

Entrée libre, 20 places maxi

visite du lieu habituellement fermé au public. Chapelle du vieux Château 58140 Lormes Lormes Lormes

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

