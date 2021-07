Amailloux 79350 Amailloux Amailloux, Deux-Sèvres Ouverture exceptionelle JEP 79350 Amailloux Amailloux Catégories d’évènement: Amailloux

du vendredi 23 juillet au samedi 18 septembre à 79350 Amailloux

Overture exceptionelle du château-fort de Tennessus avec visite libre de 7 pièces, décorées dans l’esprit médiéval ——————————————————————————————————————

Entrée 5€ pour les adultes de plus de 18ans

Château-fort XIVème siècle, avec douves, donjon et pont-levis en marche 79350 Amailloux 1 Tennessus Amailloux Deux-Sèvres

2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T08:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00

