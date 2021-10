Figeac Figeac Figeac, Lot Ouverture Exceptionelle d’Emmaüs Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Ouverture Exceptionelle d’Emmaüs Figeac, 9 octobre 2021, Figeac. Ouverture Exceptionelle d’Emmaüs 2021-10-09 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-09 17:00:00 17:00:00 Route de Toulouse Emmaüs Figeac

A l'occasion des 45 ans d'Emmaüs Figeac, l'association ouvre exceptionnellement ses portes ce samedi pour une grande braderie. Ils vous promettent un accueil chaleureux avec café, gâteaux… +33 5 65 34 64 47

Lieu Figeac Adresse Route de Toulouse Emmaüs Figeac Ville Figeac lieuville 44.60442#2.03437