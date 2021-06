Paris Temple du Marais Paris Ouverture et visite guidée du temple du Marais Temple du Marais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite libre ou guidée du temple protestant du Marais Bâtie au XVIIème siècle par François Mansart pour le couvent des visitandines, la chapelle Sainte-Marie-des-Anges est devenue un temple protestant en 1802, quand Bonaparte l’a affecté au culte réformé. Monument du baroque français, le bâtiment dispose aussi de peintures du XVIIème récemment restaurées dans un bureau (visite sur inscription par mail dans la limite de 10 pers). C’est le plus ancien car premier Temple protestant dans Paris.

Entrée Libre, visites de la pièce avec les peintures à partir de 10h15, toutes les heures, inscription par mail

