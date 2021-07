Le Pré-Saint-Gervais Église de la Sainte-Famille Le Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis Ouverture et visite de l’église de la Sainte-Famille Église de la Sainte-Famille Le Pré-Saint-Gervais Catégories d’évènement: Le Pré-Saint-Gervais

Seine-Saint-Denis

Ouverture et visite de l’église de la Sainte-Famille Église de la Sainte-Famille, 18 septembre 2021, Le Pré-Saint-Gervais. Ouverture et visite de l’église de la Sainte-Famille

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de la Sainte-Famille

L’église de la Sainte-Famille construite pour remplacer l’ancienne église Saint-Gervais Saint-Protais est inaugurée le 1er mai 1913. La visite guidée permet de découvrir notamment les douze verrières exécutées par le maître verrier Louis Barillet dans l’esprit Art déco. La visite guidée permet de découvrir notamment les douze verrières exécutées par le maître verrier Louis Barillet dans l’esprit Art déco. Église de la Sainte-Famille 8 rue Paul de Kock 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T00:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Église de la Sainte-Famille Adresse 8 rue Paul de Kock 93310 Le Pré Saint-Gervais Ville Le Pré-Saint-Gervais lieuville Église de la Sainte-Famille Le Pré-Saint-Gervais