La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine Venez à la rencontre des médiateurs de la Ferme de Paris pour découvrir les besoins des animaux de la ferme, et quels sont leurs services écologiques en ville (sans inscription et en continu). Ouvertures : Samedi 5 février de 13h30 à 17h00 Samedi 12 février de 13h30 à 17h00 Samedi 19 février de 13h30 à 17h00 Samedi 26 février de 13h30 à 17h00 Et à notre atelier « De l’épi à la farine » : fabrication de farine pour l’alimentation des poules. Mercredi 23 février de 13h30 à 16h30 Jardin René-Binet 54 rue René Binet Paris 75018 Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ Atelier;Théâtre;Photo

