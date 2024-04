OUVERTURE ESTIVALE du Musée Bajén-Vega et de la Chapelle Saint-Jacques et son ensemble statuaire Monestiés, mardi 2 avril 2024.

OUVERTURE ESTIVALE du Musée Bajén-Vega et de la Chapelle Saint-Jacques et son ensemble statuaire Découvrez le Musée Bajén-Vega avec une cinquantaine d’œuvres dans un hôtel particulier du XVe siècle de 200 m² et la Chapelle Saint-Jacques avec son ensemble statuaire classé Monuments Historiques. 2 avril – 16 septembre Monestiés Billet couplé pour les deux sites :Tarif plein : 4,00 €Tarif réduit : 3,50 € Gratuité pour les moins de 14 ans. Pour les groupes de plus de 15 personnes et les groupes scolaires, possibilité de visites commentées.

Rendez-vous du 1er avril au 03 novembre à Monestiés pour découvrir deux sites patrimoniaux d’exception 

Le Musée Bajén-Vega avec son exposition temporaire d’une cinquantaine de peintures dans un hôtel particulier du XVe siècle de près de 200 m² et la Chapelle Saint-Jacques et son ensemble statuaire du XVe siècle classé Monuments Historiques.

L’office de tourisme de Monestiés vous ouvrira ses portes également à partir du 1 avril !

Ouverts du 1er avril au 03 novembre.

Du 1er avril au 16 juin

et du 02 septembre au 03 novembre :

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Du mardi au dimanche.

Fermé le lundi, du 17 juin au 1er septembre :

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Ouvert 7j./7

Renseignements : culture@monesties.fr

et sur https://www.monesties.fr/

Monestiés 81640 81640 Occitanie [{« type »: « email », « value »: « culture@monestiu00e9s.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@monesties.fr »}, {« link »: « https://www.monesties.fr/ »}]

Musée Bajén-Vegamusée Bajén

Profil Marie Madeleine ©DRAC