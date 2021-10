Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Loiret, Lorris Ouverture en octobre Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Lorris

Ouverture en octobre Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris, 16 octobre 2021, Lorris. Ouverture en octobre

du samedi 16 octobre au mardi 26 octobre à Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris

Le musée départemental de la Résistance et de la déportation de Lorris, présente les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale : exode; vie quotidienne sous l’Occupation; régime de Vichy…. Documents d’époques, photographies et divers objets du quotidien retracent l’histoire de cette période.

tarif plein 6 €, tarif réduit 2 €

Visite libre des collections du musée départemental de la Résistance et de la déportation de Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Lorris Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T17:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T17:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Adresse Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Ville Lorris lieuville Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris