Nuit des musées Ouverture en nocturne du musée Médard Musée Médard de Lunel Samedi 14 mai, 10h00 Entrée libre

Le musée sera ouvert en visite libre pour cette occasion !

A cette occasion venez découvrir l’exposition “Livre D’OR” du 4 mai au 24 septembre 2022.

Le musée Médard, né de la collection bibliophilique de Louis Médard, explore toute la complexité de l’objet livre et consacre des approfondissements aux arts et métiers qui lui sont liés.

En partenariat avec l’association des Amis du musée et du fonds Médard, la technique de la dorure est cette fois-ci mise à l’honneur et proposée comme thème d’un concours international de reliure.

C’est autour de ce binôme indissociable, reliure/dorure, que l’exposition Livre D’OR prend forme, autant pour montrer toute la finesse d’une expression décorative remarquable que pour interroger la puissance symbolique de l’or, souvent associée aux supports de l’écrit. À partir des élégants volumes de la bibliothèque de Louis Médard, avec de riches répertoires de motifs dorés, le parcours propose un approfondissement sur le métier et la technique du doreur sur cuir (manuels, outils, exemples). En résonance, différentes œuvres illustrent la relation du livre avec l’or et la dorure, entre anoblissement et sublimation de l’objet.

Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l’histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

http://www.museemedard.fr http://fr-fr.facebook.com/museemedard

Free entry Saturday 14 May, 10:00

Opened to the public since December, 2013, the Médard de Lunel museum is a place devoted to the book, to the history(story) of its collections and to the arts and crafts bound(connected) to the written patrimony.

En esta ocasión, descubra la exposición “Libro de Oro” del 4 de mayo al 24 de septiembre de 2022.

El museo Médard, nacido de la colección bibliófila de Louis Médard, explora toda la complejidad del objeto libro y consagra profundizaciones a las artes y oficios relacionados con él. En colaboración con la asociación de Amigos del museo y del fondo Médard, la técnica del dorado es esta vez puesta al honor y propuesta como tema de un concurso internacional de encuadernación.

En torno a este binomio indisociable, encuadernación/dorado, la exposición Livre D’OR toma forma, tanto para mostrar toda la finura de una expresión decorativa notable como para interrogar la potencia simbólica del oro, a menudo asociada a los soportes de la escritura. A partir de los elegantes volúmenes de la biblioteca de Louis Médard, con ricos repertorios de motivos dorados, el recorrido propone una profundización sobre el oficio y la técnica del dorador sobre cuero (manuales, herramientas, ejemplos). En resonancia, diferentes obras ilustran la relación del libro con el oro y el dorado, entre el ennoblecimiento y la sublimación del objeto.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 10:00

71 place des Martyrs de la résistance, 34400 Lunel 34400 Lunel Occitanie