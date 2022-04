Ouverture en nocturne du musée Médard Musée Médard de Lunel, 14 mai 2022, Lunel.

Ouverture en nocturne du musée Médard

Musée Médard de Lunel, le samedi 14 mai à 10:00

A cette occasion venez découvrir l’exposition “Livre D’OR” du 4 mai au 24 septembre 2022. Le musée Médard, né de la collection bibliophilique de Louis Médard, explore toute la complexité de l’objet livre et consacre des approfondissements aux arts et métiers qui lui sont liés. En partenariat avec l’association des Amis du musée et du fonds Médard, la technique de la dorure est cette fois-ci mise à l’honneur et proposée comme thème d’un concours international de reliure. C’est autour de ce binôme indissociable, reliure/dorure, que l’exposition Livre D’OR prend forme, autant pour montrer toute la finesse d’une expression décorative remarquable que pour interroger la puissance symbolique de l’or, souvent associée aux supports de l’écrit. À partir des élégants volumes de la bibliothèque de Louis Médard, avec de riches répertoires de motifs dorés, le parcours propose un approfondissement sur le métier et la technique du doreur sur cuir (manuels, outils, exemples). En résonance, différentes œuvres illustrent la relation du livre avec l’or et la dorure, entre anoblissement et sublimation de l’objet.

Entrée libre

Le musée sera ouvert en visite libre pour cette occasion !

Musée Médard de Lunel 71 place des Martyrs de la résistance, 34400 Lunel Lunel Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T21:30:00