Musée national des arts asiatiques – Guimet, le samedi 14 mai à 18:00

Le musée national des arts asiatiques – Guimet conserve l’une des plus riches collections d’art asiatique au monde. Fondé en 1889 par l’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918), il n’a cessé depuis cette date de se développer. Magnifiquement rénové, le Musée Guimet offre à ses visiteurs un voyage initiatique en Asie, à la découverte de ses collections millénaires de l’Inde au Japon, en passant par la Chine et l’Asie du Sud-Est, sans oublier les collections textiles et photographiques, ainsi que l’art contemporain. Le Musée Guimet propose toute l’année une programmation d’expositions temporaires et d’événements culturels où se déclinent, en résonance, toutes les formes d’art, qui contribuent à mettre en valeur la richesse ses collections.

Gratuit sans réservation

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00

