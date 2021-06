Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Ouverture en avant première de l’exposition « Archi’contemporain, édifices d’aujourd’hui pour objets d’hier » Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

« Archi’contemporain » est une exposition consacrée à l’architecture du bâtiment, son insertion dans la ville et sa résonance avec des collections archéologiques, par un parallèle avec quatre autres musées d’archéologie emblématiques. Ouverture en avant-première avec des visites de la commissaire d’exposition. Entrée du musée gratuite tout le weekend. [Pour en savoir plus sur l’exposition](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/archicontemporain-edifices-daujourdhui-pour-objets-dhier).

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

