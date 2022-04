Ouverture d’une boutique éco-responsable et fêtons le printemps Condat-sur-Trincou Condat-sur-Trincou Catégories d’évènement: Condat-sur-Trincou

Ouverture d'une boutique éco-responsable et fêtons le printemps Condat-sur-Trincou, 23 avril 2022

Condat-sur-Trincou Dordogne Condat-sur-Trincou Ouverture d’une boutique éco-responsable et fêtons le printemps !

La boutique sera ouverte tous les 4èmes samedis du mois. Vente à petit prix : objets reconditionnés, vêtements, créations….

Fêtons le printemps : animation nature pour petits et grands, initiation à la pétanque, mise en place d’un composteur, jeux grandeur nature….. Ouverture d’une boutique éco-responsable et fêtons le printemps ! +33 7 84 10 20 35 Ouverture d’une boutique éco-responsable et fêtons le printemps !

Fêtons le printemps : animation nature pour petits et grands, initiation à la pétanque, mise en place d’un composteur, jeux grandeur nature….. Repair café

