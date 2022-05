Ouverture d’un jardin privé Les Jardins de la Floria Ermenonville Catégories d’évènement: Ermenonville

Ouverture d’un jardin privé Les Jardins de la Floria, 4 juin 2022, Ermenonville. Ouverture d’un jardin privé

Les Jardins de la Floria, le samedi 4 juin à 11:00

Les amateurs de jardin seront invités à déambuler le long des sentiers qui sillonnent entre les massifs de fleurs très diverses

Entrée libre

Visite libre d’un jardin privé Les Jardins de la Floria 7 Place Léon Radziwill 60950 Ermenonville Ermenonville Oise

