OUVERTURE D’UN ATELIER DE CERAMIQUE 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Atelier de la Passion 1 Ruelle de l’église

Frémeréville-sous-les-Côtes Meuse Frémeréville-sous-les-Côtes

Visitez le patrimoine de Frémeréville-sous-les-Côtes et arrêtez-vous dans l’Atelier de la passion.

L’Atelier de la passion ouvre exceptionnellement ses portes. Vous pourrez y découvrir le matériel du céramiste et de son art, mais aussi de belles pièces exposées : sculptures et poêles en faïence.

Implanté à Frémeréville depuis 1999, l’atelier de céramique d’Anna-Maria et Armand Guillaume est le fruit d’une passion qui a toujours guidé leurs vies. Armand travaille la terre et la cuit dans deux puissants fours tandis qu’Anna-Maria décore les créations en dessins et couleurs. C’est ainsi que la restauration et la construction de poêles en faïence n’ont plus de secrets pour eux. Pour la commune, ils ont aussi créé les plaques de rues et de monuments, ainsi qu’un magnifique blason en céramique acolé à la mairie. Et pour tout le département de la Meuse, ce sont 380 clochers des communes qui ont été créés. Une partie de ces clochers est exposée dans l’église.

+33 6 28 29 40 96

©Vincent Lacorde

