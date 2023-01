OUVERTURE DU ZOO DE PESCHERAY Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize Catégories d’Évènement: Le Breil-sur-Mérize

Sarthe

OUVERTURE DU ZOO DE PESCHERAY Le Breil-sur-Mérize, 4 février 2023, Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize. OUVERTURE DU ZOO DE PESCHERAY Domaine de Pescheray Le Breil-sur-Mérize Sarthe

2023-02-04 10:00:00 – 2023-11-12 18:00:00 Le Breil-sur-Mérize

Sarthe Le Breil-sur-Mérize Vivez l’émotion au cœur d’une nature préservée !

Vous découvrirez des mammifères et des oiseaux originaires d’Europe mais aussi des espèces d’autres régions du monde.

Vous approcherez certains animaux en semi-liberté dans de vastes enclos d’immersion.

Suivez les sentiers de Pescheray pour aller de l’émerveillement à l’envie de protéger notre biodiversité tout en vous amusant ! Tarifs 2023: Adulte à partir de 13 ans : 14,50€, Enfant de 3 à 12 ans : 10,00€, Enfant de -3 ans : gratuit info@pescheray.com +33 2 43 89 86 04 Le Breil-sur-Mérize

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Breil-sur-Mérize, Sarthe Autres Lieu Le Breil-sur-Mérize Adresse Domaine de Pescheray Le Breil-sur-Mérize Sarthe Ville Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize lieuville Le Breil-sur-Mérize Departement Sarthe

Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-breil-sur-merize-le-breil-sur-merize/

OUVERTURE DU ZOO DE PESCHERAY Le Breil-sur-Mérize 2023-02-04 was last modified: by OUVERTURE DU ZOO DE PESCHERAY Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize 4 février 2023 Domaine de Pescheray Le Breil-sur-Mérize Sarthe Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize, Sarthe sarthe

Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize Sarthe