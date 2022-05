Ouverture du Saint Mart’anim Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: 50290

Bréhal

Ouverture du Saint Mart’anim Bréhal, 6 juillet 2022, Bréhal. Ouverture du Saint Mart’anim Bréhal

2022-07-06 10:00:00 – 2022-08-27 12:30:00

Bréhal 50290 Animation. Animations gratuites tout l’été, jeux, structures gonflables, tournois sportifs, ateliers manuels et nouveauté cette année : une piscine ! Des cours de natation sont proposés tout l’été. Animation. Animations gratuites tout l’été, jeux, structures gonflables, tournois sportifs, ateliers manuels et nouveauté cette année : une piscine ! Des cours de natation sont proposés tout l’été. Animation. Animations gratuites tout l’été, jeux, structures gonflables, tournois sportifs, ateliers manuels et nouveauté cette année : une piscine ! Des cours de natation sont proposés tout l’été. Bréhal

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 50290, Bréhal Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville Bréhal Departement 50290

Bréhal Bréhal 50290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehal/

Ouverture du Saint Mart’anim Bréhal 2022-07-06 was last modified: by Ouverture du Saint Mart’anim Bréhal Bréhal 6 juillet 2022 50290 BREHAL

Bréhal 50290