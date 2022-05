Ouverture du restaurant et de la boutique Les Jardins de Courances Parc du Château de Courances, 3 juin 2022, Courances.

Le restaurant Les Jardins de Courances accueille le chef Kevin Bordeaux pour vous régaler du brunch au dîner. Tout est fait-maison, à base de nos produits frais, ou locaux, de saison et/ou bio toujours sélectionnés avec attention. Menus saisonniers inspirés par les produits, les récoltes des maraîchers de Courances et la créativité du chef. La Boutique des Jardins de Courances propose en vente directe des légumes, des fruits, des fleurs et des aromates tout droit venus des parcelles maraîchères bio du Domaine. Certains de ces fruits et légumes sont transformés en soupes, veloutés, coulis, plats cuisinés ou encore confitures. Notre démarche est de valoriser tous nos produits et tendre vers le “zéro-déchets”. La Boutique propose également des produits locaux de qualité. Entre autres : œufs et produits laitiers (yaourts, fromages, crème fraîche, fromage blanc), jus, pâtes, farines, miels et confitures, petits gâteaux sucrés ou salés.

Horaires restaurant : brunchs 11h-13h & diners 19h-21h les week-end. Réservations en ligne. Entrée libre pour la boutique, ouverture le vendredi de 15h à 19h, les samedis et dimanches entre 10h et 18h.

Parc du Château de Courances 13 rue du Château 91490 Courances



