Ouverture du Rail Miniature de la Baie Ducey-Les Chéris, 3 novembre 2022, Ducey-Les Chéris.

Ouverture du Rail Miniature de la Baie

20 Avenue Emile Dehousse Ducey Ducey-Les Chéris Manche OT MSM Normandie – BIT Ducey-les-Chéris Ducey 20 Avenue Emile Dehousse

2022-11-03 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-03 18:00:00 18:00:00

Ducey 20 Avenue Emile Dehousse

Ducey-Les Chéris

Manche

Ducey-Les Chéris

Porte ouverte du Rail Miniature de la Baie, Club de modélisme ferroviaire, pour découvrir 4 réseaux à l’échelle HO.

Le plus grand et le plus ancien (débuté en 1996) , long de 10m sur 5 permet de faire circuler 6 convois dont l’espacement est assuré par du block automatique calqué sur le modèle SNCF.

Le décor représente des lieux imaginaires mais les fonds de décor, réalisé à la gouache par un des membres, reproduisent des quartiers de Ducey -Les Chéris et de ses alentours.

De nombreuses saynettes , souvent humoristiques , décrivent des tranches de vie quotidienne. La plupart de ces animations sont activées par les visiteurs à l’aide de boutons-poussoirs disposés le long des modules.

Un second réseau long d’une quinzaine de mètres est dédié au digital. Partis d’un ensemble de 6 modules achetés d’occasion, nous avons créé une extension avec gare terminus et gare de passage reliées par une voie unique où la circulation des trains est quasiment identique à celle des trains réels. Un dépôt avec sa plaque tournante fonctionnelle complète ce grand réseau sur lequel la commande des trains est réalisée par smartphone, tablette ou multimaus.

Un autre réseau « table » permet aux enfants de s’initier à la conduite des petits trains.

En complément, nous avons réalisé un ensemble de 3 modules digitalisés à l’échelle N que nous pourrons présenter dans des expos ou autres manifestations et qui viendra s’ajouter à un autre réseau de la même échelle, le tout représentant une longueur d’environ 5 mètres.

Porte ouverte du Rail Miniature de la Baie, Club de modélisme ferroviaire, pour découvrir 4 réseaux à l’échelle HO.

Le plus grand et le plus ancien (débuté en 1996) , long de 10m sur 5 permet de faire circuler 6 convois dont l’espacement est assuré…

rmb-ducey@neuf.fr +33 2 33 48 41 81

Ducey 20 Avenue Emile Dehousse Ducey-Les Chéris

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT MSM Normandie – BIT Ducey-les-Chéris