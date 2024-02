OUVERTURE du PRINTEMPS DES POÈTES à Montmorillon MJC Claude Nougaro Montmorillon, samedi 9 mars 2024.

OUVERTURE du PRINTEMPS DES POÈTES à Montmorillon MJC Claude Nougaro Montmorillon Vienne

Mots d’ouverture d’Alberto Manguel, en visio depuis Lisbonne

ALBERTO MANGUEL est né à Buenos Aires. Écrivain, traducteur, critique littéraire, éditeur et érudit, son essai _Une histoire de la lecture_ a connu un succès international et a reçu le Prix Médicis. Président du jury du prix du Livre Inter en 2014 (lorsqu’il vivait encore dans le Poitou), il est aujourd’hui chargé de la création du Centre d’études et de recherches internationales sur l’histoire de la lecture à Lisbonne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 17:00:00

fin : 2024-03-09 17:30:00

MJC Claude Nougaro 16 rue des Récollets

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine motsnotespapilles86@gmail.com

L’événement OUVERTURE du PRINTEMPS DES POÈTES à Montmorillon Montmorillon a été mis à jour le 2024-02-16 par ACAP