Ouverture du premier studio de tournage immersif ! Make It Clap Studio Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Ouverture du premier studio de tournage immersif ! Make It Clap Studio, 15 mai 2023, Paris. Du lundi 15 mai 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant Les tarifs sont dégressifs en fonction de la taille du groupe (de 4 à 10 personnes). Pour un court métrage, les tarifs débutent à 59€ par personne. Pour un défi fond vert, les tarifs débutent à 32€ par personne. Qui n’a jamais rêvé d’être une star de cinéma ? C’est désormais possible avec l’ouverture de Make It Clap : un studio de tournage professionnel destiné au grand public en plein cœur du 15e arrondissement ! Make It Clap vous fait découvrir l’envers du décor d’un tournage Venez vivre la magie du cinéma !

Grâce à cette toute nouvelle expérience immersive, passez de l’autre côté de l’écran et participez à votre propre tournage, entre amis, collègues ou en famille. Vous serez guidés tout au long de l’expérience, des loges aux studios jusqu’à la salle de projection. Que ce soit pour tourner un film ou des sketchs, être comédien ou découvrir la technique : le but est avant tout de s’amuser et de passer un moment unique, plein d’émotion, de rires et d’excitation. Deux formules : Court Métrage ou Défis Fond Vert L’expérience immersive proposée par Make It Clap est adaptée à des groupes allant de 4 à 10 personnes. Deux choix s’offrent à eux : film ou jeu télé. Court-Métrage : le film dont vous êtes le héros A la réservation le groupe choisit le thème de son film : comédie, comédie romantique, thriller, action, horreur… Il y en a pour tous les goûts ! Dès leur arrivée au studio, les participants sont plongés dans une ambiance feutrée et studieuse de pré-tournage. Une fois le scénario en tête pas de temps à perdre : ils passent directement en loges pour choisir costumes et accessoires adaptés à leur personnage. Puis direction les studios pour 2h15 de tournage dans des décors réels conçus par des professionnels du cinéma ! Caméras, projecteurs, micros… tout y est, comme sur un véritable plateau de tournage. Les participants alterneront entre jeu d’acteur face caméra et rôles techniques, de la prise de son au réglage du cadre. Silence plateau, moteurs et ACTION ! Assistez à votre propre avant-première Vient enfin le clou du spectacle : la projection ! Grâce à une technique bien rodée, le film tout juste tourné est monté en direct et projeté juste après le tournage dans la salle de cinéma ! Dans une douce odeur de pop corn (salé ou sucré !) les apprentis comédiens admirent leurs prouesses sur grand écran. Finalement après 3h sur place, le groupe repart avec son film en poche. Défis Fond Vert : des possibilités sans fin Qui sera le meilleur présentateur météo ? La meilleure envoyée spéciale ? Le meilleur chanteur en duo avec sa star préférée ? Pendant 1h les participants s’affrontent dans des défis déjantés sur fond vert ! Tout est possible avec cette technique qui reprend le principe des trucages au cinéma. Les performances sont filmées et montées pour que chacun reparte avec ses exploits à la fin de l’expérience. Make It Clap Studio 76 rue Cambronne 75015 Paris Contact : https://www.makeitclap.studio hello@makeitclap.studio https://www.facebook.com/makeitclap https://www.facebook.com/makeitclap https://www.makeitclap.studio/reserver#/

Make It Clap Studio Make it Clap Studio, studio de tournage immersif Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Make It Clap Studio Adresse 76 rue Cambronne Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Make It Clap Studio Paris

Make It Clap Studio Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ouverture du premier studio de tournage immersif ! Make It Clap Studio 2023-05-15 was last modified: by Ouverture du premier studio de tournage immersif ! Make It Clap Studio Make It Clap Studio 15 mai 2023 Make It Clap Studio Paris Paris

Paris Paris