Ouverture du Parc-relais de la Poterie Rennes

Ouverture du Parc-relais de la Poterie, 8 septembre 2021, Rennes. Ouverture du Parc-relais de la Poterie Le parking silo de 450 places du Parc-relais de la Poterie va être livré dans les prochains jours. Il ouvrira au public le mercredi 8 septembre, à partir de 5 h. Sur 4 niveaux, 450 places seront disponibles. 150 places du parking en surface seront accessibles à partir du 20 septembre, portant, au total, à 600 le nombre de places disponibles.

À partir du 8 septembre, l’accès au Parc-relais se fera désormais par le giratoire de la rue de Vern. Les horaires d’ouverture sont les mêmes que pour tous les parcs-relais du réseau STAR :

Du lundi au mercredi : de 5 h à 1 h ;

Du jeudi au samedi : de 5 h à 2 h ;

Fermeture : dimanche et jours fériés.

