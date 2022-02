Ouverture du parc de la Chêneraie au public La Chêneraie Port-Thibault Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

La Chêneraie est un bijou de jardin caché derrière ses grands murs, et complètement ouvert sur la Loire. Initialement dessiné au XIXe, il a été repris en main au début des années 2000, avec l’introduction de nombreuses variétés, tenant compte à la fois des risques de crue, toujours présents , et du changement climatique. Une curiosité botanique, une parenthèse charmante à quelques minutes d’Angers.

tarif fixe 5€ . gratuit pour les moins de 18 ans.

L’un des plus jolis jardins de l’agglomération d’Angers. un voyage botanique et romantique. La Chêneraie 2 rue de la Rive 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire Port-Thibault Maine-et-Loire

