**Venez vivre l’Europa Expérience au cœur de Paris !**

Embarquez dans une aventure européenne hors du commun grâce à l’espace interactif Europa Expérience à la place de la Madeleine à Paris. Ce lieu de 1500 m² sur trois étages embarque le public dans **une aventure européenne hors norme.** Via un parcours multimédia, des installations immersives et un **cinéma à 360 degrés**, les visiteurs découvriront comment l’Union européenne fonctionne et comment ils peuvent façonner son avenir. Ouvert tous les jours sauf le mardi, **l’accès est libre et gratuit**, et tous les contenus sont disponibles en 24 langues.

De plus, un **jeu de rôle** est proposé aux groupes de 16 à 32 personnes (lundi, mercredi, jeudi et vendredi – uniquement sur réservation). Pendant deux heures, les participants se glissent dans la peau des députés européens, sont membres des différents groupes politiques et examinent, négocient et adoptent (ou rejettent) des lois européennes.

[Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet : www.paris.europa-experience.eu](https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/other-locations/europa-experience/paris)

Nous vous invitons à venir **participer à l’ouverture au public de l’Europa Expérience Paris, le 14 mai 2022 à partir de 14 heures (28 place de la Madeleine, 75008 Paris).** De nombreuses animations vous seront proposées tout au long de la journée. Ce sera l’occasion pour vous de découvrir ce nouvel espace immersif dédié à l’Union européenne en France.

¡Venga a vivir la Europa Experience en el corazón de París!

Embárcate en una aventura europea extraordinaria gracias al espacio interactivo Europa Experience en la Place de la Madeleine de París. Este lugar de 1500 m² en tres plantas embarca al público en una aventura europea fuera de lo común. A través de un recorrido multimedia, unas instalaciones inmersivas y un cine de 360 grados, los visitantes descubrirán cómo funciona la Unión Europea y cómo pueden moldear su futuro. Abierto todos los días excepto los martes, el acceso es libre y gratuito, y todos los contenidos están disponibles en 24 idiomas.

Además, un juego de rol está disponible para grupos de 16 a 32 personas (lunes, miércoles, jueves y viernes – solo con reserva previa). Durante dos horas, los participantes se deslizan en la piel de los diputados europeos, son miembros de los diferentes grupos políticos y examinan, negocian y adoptan (o rechazan) leyes europeas.

Encontrará más información en nuestra página web: www.paris.europa-experience.eu

Le invitamos a participar en la apertura al público de la Europa Experience Paris, el 14 de mayo de 2022 a partir de las 14.00 horas (28 place de la Madeleine, 75008 Paris). A lo largo del día se ofrecen numerosas animaciones. Será una oportunidad para descubrir este nuevo espacio inmersivo dedicado a la Unión Europea en Francia.

¡Espero verlos a todos allí!

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 14:00

