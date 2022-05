Ouverture du nouvel espace immersif Europa Expérience Europa Expérience, 14 mai 2022, .

Ouverture du nouvel espace immersif Europa Expérience

Europa Expérience, le samedi 14 mai à 14:00

**Venez vivre l’Europa Expérience au cœur de Paris !** Embarquez dans une aventure européenne hors du commun grâce à l’espace interactif Europa Expérience à la place de la Madeleine à Paris. Ce lieu de 1500 m² sur trois étages embarque le public dans **une aventure européenne hors norme.** Via un parcours multimédia, des installations immersives et un **cinéma à 360 degrés**, les visiteurs découvriront comment l’Union européenne fonctionne et comment ils peuvent façonner son avenir. Ouvert tous les jours sauf le mardi, **l’accès est libre et gratuit**, et tous les contenus sont disponibles en 24 langues. De plus, un **jeu de rôle** est proposé aux groupes de 16 à 32 personnes (lundi, mercredi, jeudi et vendredi – uniquement sur réservation). Pendant deux heures, les participants se glissent dans la peau des députés européens, sont membres des différents groupes politiques et examinent, négocient et adoptent (ou rejettent) des lois européennes. [Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet : www.paris.europa-experience.eu](https://visiting.europarl.europa.eu/fr/visitor-offer/other-locations/europa-experience/paris) Nous vous invitons à venir **participer à l’ouverture au public de l’Europa Expérience Paris, le 14 mai 2022 à partir de 14 heures (28 place de la Madeleine, 75008 Paris).** De nombreuses animations vous seront proposées tout au long de la journée. Ce sera l’occasion pour vous de découvrir ce nouvel espace immersif dédié à l’Union européenne en France. Au plaisir de vous y voir nombreux !

Entrée libre et gratuite

Ouverture du nouvel espace immersif Europa Expérience

Europa Expérience 28 place de la Madeleine 75008 Paris Quartier de la Madeleine Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T22:00:00