Eyragues Musée du Patrimoine Bouches-du-Rhône, Eyragues Ouverture du Musée Musée du Patrimoine Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyragues

Ouverture du Musée Musée du Patrimoine, 11 décembre 2021, Eyragues. Ouverture du Musée

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Musée du Patrimoine

A l’occasion du Marché de Noël d’Eyragues, le Musée du Patrimoine sera ouvert. Diverses crèches du monde seront également exposées : Kenya, Pérou, Mexique, Ethiopie et Indonésie.

Entrée 2€ (gratuit pour les Eyraguais et les moins de 13 ans)

Des crèches du monde seront exposées. Musée du Patrimoine rue du lavoir couvert Eyragues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T12:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Eyragues Autres Lieu Musée du Patrimoine Adresse rue du lavoir couvert Ville Eyragues lieuville Musée du Patrimoine Eyragues