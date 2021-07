Voiron Musée Mainssieux Isère, Voiron Ouverture du musée Mainssieux pour les Journées du patrimoine Musée Mainssieux Voiron Catégories d’évènement: Isère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Situé au cœur du quartier historique, le musée présente le legs du peintre à sa ville natale en 1958. Au fil des œuvres, découvrez cet artiste dauphinois aux multiples facettes et sa collection où se côtoient des tableaux de Corot, Courbet, Marval…

Entrée libre

Ouverture exceptionnelle du musée Mainssieux à l'occasion des journées du patrimoine. Musée Mainssieux 7, place Léon Chaloin, 38500 Voiron

