Maurs Musée Lou Truel Cantal, Maurs Ouverture du Musée “Lou Truel” Musée Lou Truel Maurs Catégories d’évènement: Cantal

Maurs

Ouverture du Musée “Lou Truel” Musée Lou Truel, 18 septembre 2021, Maurs. Ouverture du Musée “Lou Truel”

Musée Lou Truel, le samedi 18 septembre à 10:00

Découvrez en visite libre le musée “Lou Truel”, ensemble de pressoirs (huile de noix et cidre) à vis et à leviers de 1830. Découvrez le Musée “Lou Truel” de Maurs. Musée Lou Truel 15 rue du Pauverel 15600 Maurs Maurs Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Maurs Autres Lieu Musée Lou Truel Adresse 15 rue du Pauverel 15600 Maurs Ville Maurs lieuville Musée Lou Truel Maurs