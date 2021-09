Eyragues Musée du Patrimoine d'Eyragues Bouches-du-Rhône, Eyragues Ouverture du Musée du Patrimoine d’Eyragues Musée du Patrimoine d’Eyragues Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyragues

Ouverture du Musée du Patrimoine d’Eyragues Musée du Patrimoine d’Eyragues, 18 septembre 2021, Eyragues. Ouverture du Musée du Patrimoine d’Eyragues

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Patrimoine d’Eyragues Port du masque obligatoire.

Ouverture exceptionnelle du Musée du Patrimoine d’Eyragues dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021. Musée du Patrimoine d’Eyragues 13630 Eyragues Eyragues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Eyragues Autres Lieu Musée du Patrimoine d'Eyragues Adresse 13630 Eyragues Ville Eyragues lieuville Musée du Patrimoine d'Eyragues Eyragues