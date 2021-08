Nevers Musée archéologique du Nivernais - Porte du Croux Nevers, Nièvre Ouverture du Musée de la Porte du Croux à Nevers (Nièvre) Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Ouverture du Musée de la Porte du Croux à Nevers (Nièvre) Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux, 29 août 2021, Nevers. Ouverture du Musée de la Porte du Croux à Nevers (Nièvre)

Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux, le dimanche 29 août à 15:00

**Dimanche 29 août 2021** **de 15H à 18H.** **Convient aux enfants** **ENTRÉE LIBRE – GRATUITE** **le pass sanitaire est obligatoire pour les visiteurs, à partir de 18 ans, pour accéder au musée.** Installé sur plusieurs niveaux, le musée archéologique, dans un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville, la Porte du Croux, offre une possibilité inédite de venir admirer les œuvres remarquables qui le peuplent. Torse d’éphèbe en marbre de Paros provenant du port du Pirée à Athènes, sanglier celte du Morvan en bronze, chapiteaux historiés en calcaire de l’ancienne église romane Saint-Sauveur de Nevers écroulée en 1838, Vierge en majesté de Tamnay du 12e siècle… Sans oublier tous les objets mis au jour sur le sol nivernais au cours de travaux ou autres fouilles archéologiques, qui sont autant de témoins de l’histoire de ce territoire, de la préhistoire au XVIIIe siècle : bustes en marbre de l’empereur romain Hadrien (117 – 138 apr. J.-C.) découverts en 1861 à Saincaize, mosaïque gallo-romaine de Villars, retable de saint Hubert du XVe siècle avec traces de polychromie classé Monuments historiques, statue en bois polychrome de saint Cyr avec son sanglier… Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts Musée archéologique du Nivernais, Porte du Croux, 58000 Nevers

GRATUIT

Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts Musée archéologique du Nivernais – Porte du Croux 13 RUE DE LA PORTE DU CROUX 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée archéologique du Nivernais - Porte du Croux Adresse 13 RUE DE LA PORTE DU CROUX 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Musée archéologique du Nivernais - Porte du Croux Nevers