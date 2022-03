Ouverture du musée de la Dordogne batelière – 26e anniversaire Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’évènement: Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Ouverture du musée de la Dordogne batelière – 26e anniversaire Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 26 juin 2022, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Ouverture du musée de la Dordogne batelière – 26e anniversaire Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Ouverture estivale et 26e anniversaire du musée de la Dordogne batelière

Dès 10h : portes ouvertes du musée

11h30 : vernissage des expositions et vin d’honneur

12h30 Moules frites, animations BAGAD “Porzh Al Loar”

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

