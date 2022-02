Ouverture du musée d’Argentomagus Saint-Marcel, 12 février 2022, Saint-Marcel.

Ouverture du musée d’Argentomagus Saint-Marcel

2022-02-12 – 2022-02-12

Saint-Marcel Indre Saint-Marcel

Le musée d’Argentomagus ainsi que le site archéologique ouvriront leurs portes au public le samedi 12 février prochain (et non le 2 février comme prévu). Venez découvrir les changements muséographiques et participez à l’animation « Cherchez l’intrus ». L’équipe du musée a hâte de vous retrouver pour une année riche en évènements !

Ouverture du musée d’Argentomagus, animation » Cherchez l’intrus ».

+33 2 54 24 47 31

Le musée d’Argentomagus ainsi que le site archéologique ouvriront leurs portes au public le samedi 12 février prochain (et non le 2 février comme prévu). Venez découvrir les changements muséographiques et participez à l’animation « Cherchez l’intrus ». L’équipe du musée a hâte de vous retrouver pour une année riche en évènements !

©Argentomagus

Saint-Marcel

dernière mise à jour : 2022-02-03 par