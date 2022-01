Ouverture du Musée archéologique pour les vacances d’hiver Musée archéologique départemental, 19 février 2022, Saint-Bertrand-de-Comminges.

### Deux expositions à découvrir _**Lugdunum**_ **des Convènes. Histoire monumentale d’une ville romaine** Temple, théâtre, marché, thermes font du Lugdunum pyrénéen une petite Rome provinciale. Dans l’Antiquité tardive d’importantes constructions modifient le paysage urbain : enceinte de la ville haute, basilique chrétienne, forum. Survol des monuments de la ville. L’exposition présente les données archéologiques les plus récentes. Elle associe pour chacun des monuments une proposition de restitution et un objet emblématique du site. **Le Trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges** Exceptionnelle composition de mannequins d’armes, de captives et de captifs sculptés en ronde-bosse, le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges fut élevé vers 16 avant notre ère après les victoires d’Auguste sur les Aquitains en Gaule, les Cantabres et les Astures en Espagne. Édifié au moment où l’empereur entreprenait la réorganisation administrative des Gaules, il témoigne de l’un des grands moments de l’histoire des Gaules et de la cité convène. Les fragments présentés appartiennent à un vaste ensemble qui rassemblait un trophée évoquant la victoire navale d’Auguste à Actium qui, en 31 avant notre ère marqua le début de son principat, et deux trophées terrestres, allégories de provinces qui, vaincues, accédaient à la paix romaine. **Des parcours ludiques et des jeux sont proposés gratuitement aux jeunes visiteurs.** Ouvert du samedi 19 février au samedi 5 mars 2022, du mardi au samedi de 14h00 à 17h00.

Entrée gratuite, présentation du pass sanitaire en fonction du protocole sanitaire en vigueur

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour découvrir le passé antique de Saint-Bertrand-de-Comminges. Des carrières pyrénéennes de marbre jusqu’aux oeuvres emblématiques des collections.

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne



