Aumale Seine-Maritime La Minoterie Lambotte ré-ouvre ses portes aux individuels pour deux journées exceptionnelles à occasion des “Journées Européennes du Patrimoine. Pour faire du bain pain, il faut de la bonne farine ! La Minoterie Lambotte offre grâce à sa visite une approche originale afin de faire découvrir à tous, un siècle de savoir-faire, avec des techniques anciennes. Ce haut lieu du patrimoine industriel national, classé Monument historique en 2004 par l’état, vous livrera tous ses secrets grâce à des visites guidées ouvertes et accessibles à tous. N’hésitez pas à venir en famille, il y a même des jeux pour petits et grands !! Moulin ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

La Minoterie Lambotte ré-ouvre ses portes aux individuels pour deux journées exceptionnelles à occasion des "Journées Européennes du Patrimoine. Pour faire du bain pain, il faut de la bonne farine ! La Minoterie Lambotte offre grâce à sa visite une approche originale afin de faire découvrir à tous, un siècle de savoir-faire, avec des techniques anciennes. Ce haut lieu du patrimoine industriel national, classé Monument historique en 2004 par l'état, vous livrera tous ses secrets grâce à des visites guidées ouvertes et accessibles à tous. N'hésitez pas à venir en famille, il y a même des jeux pour petits et grands !! Moulin ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Il y aura 4 visites guidées – Sur inscription (10h30 – 14h30-15h30-16h30)

Tarif : Adulte : 5.00€ et Enfant (-12ans) : Gratuit

Infos & réservations : 06 75 42 20 79 – minoterie.lambotte@gmail.com

